Guterres waarschuwt wereldleiders voor "winter van wereldwijde ontevredenheid" en roept op overwinsten oliemaatschappijen te belasten

Vele crisissen, zoals dreigende hongersnoden of conflicten in Mali, Libië of Syrië bedreigen de toekomst van de mensheid en het lot van de planeet. "Vooruitgang in al deze en andere kwesties worden door geopolitieke spanningen gegijzeld", aldus Guterres. "Onze wereld is in gevaar, en is vleugellam.” Zo bedreigt een ongeziene droogte in de Hoorn van Afrika de levens en de kostwinning van 22 miljoen mensen. "Het kolossale mondiale disfunctioneren" kan niet door een paar landen worden opgelost, er is een "coalitie van de wereld" nodig.