Guterres stuurt VN-noodhulpcoördinator naar Soedan

"De omvang en de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich in Soedan voltrekken is zonder precedent", zei Dujarric in de verklaring. "We zijn zeer bezorgd over de onmiddellijke impact en de impact op lange termijn (van deze crisis) op alle Soedanezen en op de regio in haar geheel", aldus nog de woordvoerder van Guterres.