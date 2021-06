Guterres krijgt tweede ambtstermijn als VN-baas

NA­VO-chef: China deelt onze waarden niet

3:12 NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft gezegd dat leiders van de Chinese regering “onze waarden niet delen”. Dat zei hij na een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. “We zien dat in de manier waarop ze de democratische protesten in Hongkong hard aanpakken, hoe ze omgaan met minderheden en in hun omgang met Taiwan. We moeten daarom opkomen voor de op regels gebaseerde nationale orde”, zei de NAVO-chef.