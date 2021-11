Guatemalteekse verstekeling (26) overleeft vlucht naar Miami in landingsgestel van passagiersvliegtuig

Een 26-jarige man uit Guatemala heeft zaterdag lokale tijd een iets meer dan tweeëneenhalf uur durende vlucht van Guatemala naar Miami overleefd terwijl hij zich verborgen hield in het landingsgestel van een vliegtuig van American Airlines. De man werd na aankomst op de luchthaven van Miami ontdekt en is naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Reuters.

De Amerikaanse immigratiediensten, aan wie de man is overgedragen, bevestigen het incident in de Amerikaanse media. Op videobeelden is te zien hoe de man, gekleed in een blauwe spijkerbroek, een t-shirt, jas en laarzen, verdwaasd op de landingsbaan gaat zitten terwijl grondpersoneel zich over hem ontfermt.

Volgens de U.S. Customs and Border Protection (CBP), de Amerikaanse grensbewaking, gaat het om een 26-jarige man die “probeerde om detectie te vermijden in het landingsgestel van een vliegtuig dat zaterdagochtend vanuit Guatemala arriveerde.” De verstekeling is door de CBP aangehouden. “Het individu is naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek”, klinkt het verder.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft in een verklaring laten weten dat vlucht 1182 uit Guatemala-stad iets na tienen lokale tijd aankwam in Miami “en daar door agenten werd opgewacht vanwege een veiligheidsprobleem.” Verdere details werden niet gegeven, behalve dat de vliegmaatschappij meewerkt aan het onderzoek.

Toenemende migratiestroom

Sinds het aantreden van de Amerikaanse president Biden neemt het aantal mensen dat vanuit Midden-Amerika de VS probeert te bereiken toe. Dit najaar probeerde een recordaantal migranten de grens over te steken. Steeds meer mensen verlaten de regio vanwege het toenemende bendegeweld en de armoede die er heerst. Vorig jaar werden zo’n 1,7 miljoen migranten uit Centraal-Amerika door de Amerikaanse autoriteiten aangehouden of uitgezet, onder wie vele Guatemalteken.

Volgens de Amerikaanse migrantenadvocaat Angel Leal is deze verstekeling hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot beschoren: hij zal in hechtenis worden gehouden terwijl er gewerkt wordt aan een versneld uitzettingsbevel, tenzij hij kan aantonen dat hij in eigen land gevaar loopt en op die manier asiel zou kunnen krijgen.

Een vliegtuig van American Airlines op archiefbeeld.