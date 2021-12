Guatemala roept drie dagen van nationale rouw uit na ongeval met migranten

China Verenigde Naties “diep verontrust” over rechten­schen­din­gen Oeigoeren in China

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN is “diep verontrust” over de conclusies van een rapport over de rechtenschendingen bij de Oeigoerenminderheid in China. Peking reageerde al woedend op het besluit van experten dat de manier waarop China de minderheid behandelt als genocide kan worden beschouwd. Een woordvoerder van het Mensenrechtencommissariaat herhaalde “de nood tot een onafhankelijke en complete evaluatie van de mensenrechtensituatie in Xinjiang”.

