“Gruwelijk tafereel” in Zuid-Afrikaanse kroeg: 22 doden “verspreid over stoelen en tafels” aangetroffen

Opnieuw betogingen in verschil­len­de Amerikaan­se steden tegen uitspraak Hoogge­rechts­hof over abortus

Voorstanders van het recht op abortus in de Verenigde Staten zijn zaterdag voor de tweede dag op rij in verschillende steden de straat opgetrokken om hun ongenoegen kenbaar te maken over de beslissing van het Hooggerechtshof. Vrijdag maakte de hoogste rechtbank een einde aan het historische Roe vs. Wade-arrest uit 1973, dat het recht op abortus in de grondwet verankerde.

