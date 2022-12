Gruwelijk geval van kindermishandeling in VS: jongen (5) dood teruggevonden onder vloer van woning, 7-jarige zus gewond in het ziekenhuis

Het lichaam van de jongen werd gevonden in een woning in het stadje Moro, meer bepaald onder de vloer van de hal. Volgens de politie was het kind mogelijk al drie maanden dood. “Op basis van de eerste bevindingen wordt aangenomen dat de jongen is overleden aan verwondingen die hij mogelijk drie maanden geleden in zijn huis heeft opgelopen”, aldus het ministerie van Openbare Veiligheid van Arkansas in een persbericht. De autopsie moet nu de precieze doodsoorzaak bepalen.

Grootmoeder belde politie

Het meisje was wel thuis, maar was ernstig gewond. Het haar van het kind was afgeknipt, ze was ondervoed, had gebroken ribben en had verschillende brandwonden op haar lichaam, klinkt het. De grootmoeder bracht haar meteen naar het ziekenhuis, waar ze nu nog volop aan het herstellen is.