Grotendeels betaald door EU, gebouwd door Chinees staatsbedrijf: brug maakt Dubrovnik bereikbaar voor Kroatië zonder door Bosnië te rijden

De 2,4 kilometer lange constructie, die steunt op bijna 100 meter hoge pylonen van gewapend beton, werd dinsdagavond feestelijk ingehuldigd met een grote ceremonie en vuurwerk. De Kroatisch premier Andrej Plenković had het in zijn toespraak over een “historische dag voor Kroatië”. Hij noemde de brug “het project van een generatie, een voorwerp van trots”.

Het bouwwerk heeft 418 miljoen euro gekost. Daarvan werd 357 miljoen euro (of 85 procent) door de EU betaald. De brug is opvallend genoeg wel gebouwd door het Chinese staatsbedrijf China Road and Bridge Corporation (CRBC), dat het in een openbare aanbesteding had gehaald van zijn Europese concurrenten. In een videoboodschap sprak de Chinese regeringsleider Li Keqiang de hoop uit dat het succesvolle project zal bijdragen tot een betere samenwerking tussen China en de EU.