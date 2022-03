“Grote zorgen" over situatie kerncentrales - Poetin vastberaden: “We zullen slagen, met onderhandelingen of oorlog”

Duizenden arresta­ties bij protesten in Rusland tegen oorlog

Bij protesten in Rusland tegen de oorlog in Oekraïne zijn zondag zeker 3500 mensen aangehouden, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. 1700 mensen zouden zijn gearresteerd in Moskou, 750 in Sint-Petersburg en nog eens 1061 in andere steden. Volgens het ministerie zouden zo’n 5200 mensen hebben geprotesteerd, hetgeen zou betekenen dat meer dan de helft van de demonstranten is opgepakt.

6 maart