Grote zorgen over deltavariant in VS, meer mensen laten zich vaccineren

De krant legt een verband met de zorgen over de snelle verspreiding van de deltavariant. Arkansas zag het aantal vaccinaties stijgen van gemiddeld 27.000 per week naar 70.000 per week. "We moesten meer vaccins regelen. Voor de eerste keer in 2,5 maand plaatsen we weer een grote bestelling", zei het hoofd van de vaccinatiecampagne in de staat tegen de krant. "Mensen zijn bang."