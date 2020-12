Grote zorgen om Britse coronamutatie: Japan sluit grenzen en experts vragen extra maatregelen

De besmettelijker coronavariant die eerder deze maand in het Verenigd Koninkrijk ontdekt werd, zet zijn opmars verder. De Britse coronacijfers blijven maar stijgen en de mutatie wordt in steeds meer landen over de hele wereld vastgesteld. Tot in Japan toe, dat gisteren zelfs besloot om zijn grenzen te sluiten. Britse wetenschappers dringen aan op een nationale lockdown.

Er is intussen een eerste wetenschappelijke analyse over de nieuwe mutatie gedeeld in preprint en die is niet om vrolijk van te worden. De besmettingsgraad zou bij de nieuwe variant zo’n 50 tot zelfs 74 procent hoger liggen.

Er zijn volgens de Britse krant The Guardian ook steeds meer aanwijzingen dat de nieuwe variant extra besmettelijk is voor kinderen. Als dat effectief achter de stijging zit van de cijfers in die leeftijdsgroep, zou dat volgens geneeskundeprofessor Paul Hunter van de University of East Anglia “een grote zorg” zijn.

Lockdowns

In het Verenigd Koninkrijk leven intussen steeds meer mensen onder de striktste coronamaatregelen (Tier 4). Gisteren kwamen er nog zes miljoen mensen bij in het oosten en het zuidoosten van Engeland en ook in Schotland en Ierland werden lockdowns afgekondigd.

Wetenschappers dringen intussen aan op een nationale lockdown in het Verenigd Koninkrijk. Independent SAGE - een groep wetenschappers die de Britse regering adviseert in de coronacrisis - wil dat heel Engeland in Tier 4 wordt ondergebracht, waarbij onder meer niet-essentiële winkels en kappers dicht moeten. Er is ook nood aan een noodplan om veilig onderwijs te kunnen organiseren en er zouden ook strengere reisbeperkingen moeten komen, zo kinkt het.

Reizigers

Het is door reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk dat de nieuwe variant intussen ook in andere landen opdook, onder meer in ons land. In Frankrijk werd dit weekend het eerste geval van het gemuteerde virus ontdekt bij een Fransman die een week geleden van Londen naar Tours reisde. En in Madrid ging het om vier gevallen, die allen gerelateerd waren aan reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen.

Maar ook verder weg werden al gevallen vastgesteld, onder meer in Canada en Japan. Japan kondigde gisteren aan dat het vanaf maandag zijn grenzen sluit voor niet-Japanners.