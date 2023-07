Grote zoektocht naar Émile (2) die verdween uit tuin van grootouders in Frankrijk: “Alle huizen van bergdorp worden doorzocht”

In het kleine Franse bergdorp Le Vernet in het departement Alpes-de-Haute-Provence houdt iedereen de adem in na de verdwijning van Émile. De politie zoekt met man en macht naar het Franse jongetje van tweeënhalf jaar oud sinds hij zaterdag omstreeks 18:00 uur aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapte. Alle hypotheses worden onderzocht, al zijn er voorlopig geen elementen die op een ontvoering wijzen. Inmiddels zijn quasi alle huizen van het gehucht al doorzocht. “Mogelijk heeft hij zich in een kelder of in een tuinhuisje verstopt.”

Het jongetje was net aangekomen bij zijn grootouders langs moederskant voor de vakantie. “Het is een onbesproken familie”, aldus de bewoners van het dorp waar iedereen nog iedereen kent.

Volgens het Franse dagblad ‘La Provence’ maakten de grootouders hun auto klaar om erop uit te trekken terwijl Émile een dutje aan het doen was. Maar blijkbaar is hij toen aan hun aandacht ontsnapt en in de tuin beland. De grootouders van het kind waarschuwden zaterdag omstreeks 18:00 uur de hulpdiensten. De politie beschouwde de verdwijning meteen als zeer onrustwekkend. Twee getuigen zouden het jongetje in een straat verderop hebben gezien. “Sindsdien zijn we het spoor bijster”, verklaarde de officier van justitie van Digne-les-Bains, Rémy Avon, zondag tijdens een persconferentie.

Zaterdagavond en zondag werden grootscheepse zoekacties op touw gezet met tientallen agenten en brandweermannen, tien hondenteams, 200 vrijwilligers, twee helikopters en drones uitgerust met warmtebeeldcamera’s.

Intussen raakte ook bekend dat alle huizen van het gehucht zijn doorzocht. “De jongen kent het dorp heel goed. Hij kent zijn buren heel goed, dus hij kan zich verstopt hebben, om te schuilen, om water of voedsel te halen, dus we mogen niet overslaan tijdens onze zoekacties, ook niet de huizen”, vertelde Nassima Djebli, woordvoerster van de Gendarmerie Nationale aan ‘BFMTV’. Maandag zijn de hulpdiensten opnieuw massaal en met goede moed beginnen te zoeken, samen met ruim 200 vrijwilligers. Ook de jagers uit de regio hebben zich bij de zoekactie aangesloten. “We beginnen weer van voor af aan, want het kind kan zich misschien elders verschuilen, of op zijn passen zijn teruggekeerd”, aldus Djebli. Sommige huizen zijn al twee keer doorzocht. “Alles wordt doorzocht en opnieuw doorzocht om er zeker van te zijn dat we geen aanwijzingen missen.”

Ravijn

Is hij misschien verdwaald of in een ravijn gevallen? In dat geval zou de kleine Émile ernstig gewond kunnen zijn en al anderhalve dag niet gegeten of gedronken hebben. Naarmate de uren verstrijken, vermindert de hoop. De angst voor een fatale afloop leeft bij de lokale bevolking en de mensen die betrokken zijn bij de zoektocht. “Wat als iemand het kind heeft meegenomen? vragen ze zich af.

“Op dit moment wordt geen enkele hypothese uitgesloten. We hebben voorlopig geen aanwijzingen dat het kind ontvoerd is”, zei officier van justitie, Rémy Avon. De familie is ondervraagd, net als de buren en andere mensen uit het dorp.

Ondertussen analyseren speurders de bewakingsvideo’s van de wegen in de buurt om aanwijzingen te vinden. Ook is er een oproep naar getuigen gelanceerd.

