Grote vreugdeuitbarsting wanneer kleine Anil (4) wordt gered uit 30 meter diepe put

Franse badplaats Fréjus opge­schrikt door nachtelijk geweld: politie in hinderlaag gelokt, auto’s in brand gestoken

11:24 Het was een nacht “vol chaos en geweld” in Fréjus in het Franse departement Var. Auto’s werden in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken, ruiten ingeklopt en de politie aangevallen.