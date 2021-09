Grote verschillen in oversterfte tijdens coronacrisis: deze landen scoren best en slechtst in Europa

Er blijken grote verschillen te zijn tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) wat betreft de oversterfte tijdens de coronacrisis. De slechtste leerlingen van de klas zijn zonder uitzondering te vinden in Oost-Europa. België houdt zich op in de middenmoot. Eén land deed het met kop en schouders beter dan al de rest en slaagde er zelfs in om ondersterfte (!) te noteren. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) geeft uitleg.

De cijfers van de oversterfte in alle landen van de EU sinds het begin van de coronapandemie werden verzameld en gedeeld door Dmitry Kobak, een onderzoeker aan de Duitse Eberhard Karls-Universiteit Tübingen.

Bulgarije blijkt met voorsprong de slechtste papieren te hebben van allemaal, gevolg door Litouwen, Tsjechië, Polen, Roemenië en Slovakije. Net onder de kopgroep zitten enkele Zuid-Europese landen: Italië, Spanje en Portugal. België is het eerste West-Europese land op de lijst, ergens halfweg het klassement. Opvallend: de landen uit Noord-Europa doen het best, met Noorwegen als onbetwiste leider.

Kunnen we het coronavirus zonder meer aanwijzen als grote boosdoener in de oversterfte? Want ook de hitte eiste vorig jaar levens.

Molenberghs: “In heel wat landen zoals België, Nederland, Frankrijk en Italië was er in 2020 een belangrijke oversterfte en die is in hoofdzaak toe te schrijven aan Covid-19. België rapporteerde vorig jaar ongeveer 20.000 coronadoden, met een oversterfte van 18.000 tegenover de jaren daarvoor. Dat wil zeggen dat de verhouding in ons land quasi één op één is. De cijfers zijn iets minder, omdat er doorheen het jaar ook mensen overlijden aan Covid-19 die anders ook overleden zouden zijn. Denk aan negentigjarige bewoners van woonzorgcentra.”

“Het klopt dat we in 2020 ook een korte maar hevige hittegolf gehad hebben en dat ook die tot wat oversterfte geleid heeft. Die kan de cijfers met enkele procentpunten doen schommelen, maar ook niet meer dan dat. In veel landen zien we nu echter een oversterfte die we in decennia niet gezien hebben, in sommige gevallen zelfs niet sinds 1918. Dan kan je veilig de conclusie trekken dat die grotendeels corona-gerelateerd is.”

Vooral in Oost-Europa en in de tweede instantie in Zuid-Europa zien we slechte cijfers.

Molenberghs: “Dat klopt. Als je in Oost-Europa naar de statistieken van de bevestigde gevallen kijkt, lijkt de impact van de coronacrisis vaak niet zo erg te zijn. Tot je er de cijfers van de oversterfte naast legt en die plots heel hoog blijken te zijn. Dat toont aan dat sommige landen hun gevallen veel beter rapporteren en opvolgen dan andere. Rusland is daar ook een interessant voorbeeld van. Daar zou ik zelfs twijfelen aan de gewone sterftestatistieken. In het begin van de pandemie was daar zogezegd geen Covid-19, maar stierven er wel veel mensen aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Dan weet je wel hoe laat het is.”

“In Zuid-Europa was de oversterfte zeer groot in Italië en Spanje. Die landen steken er echt bovenuit. In Italië is dat absoluut voor rekening van de eerste coronagolf. Denk aan de taferelen uit Bergamo, waar er een enorme oversterfte was. Nadien heeft het land een heel voorzichtig parcours gereden, tot op de dag van vandaag.”

België zit in de middenmoot.

Molenberghs: “Die vaststelling gaat in tegen de discussie die we een groot deel van 2020 hebben gevoerd. We stonden zogezegd op nummer één als het ging om het aantal doden per miljoen inwoners. Dat kwam doordat wij van in het begin van de crisis zeer grondig rapporteerden. In de eerste golf zijn in heel Europa veel mensen overleden die duidelijk Covid-19 hadden, maar nooit getest zijn, omdat het aantal tests beperkt was. Sommige landen hebben daar handig gebruik van gemaakt om het ware aantal coronagevallen en coronadoden weg te moffelen. De oversterftecijfers op het einde van het jaar liegen echter niet.”

“Neem Nederland. We vermoeden dat onze noorderburen maar 55 procent van hun coronadoden rapporteren. Als je naar de oversterfte kijkt, zie je dat de cijfers niet overeenkomen. Een land zoals Frankrijk heeft dan weer wél goed gerapporteerd. Dat wij lange tijd zo slecht scoorden, kwam dus doordat andere landen niet goed rapporteerden. We hebben dat altijd gezegd. Het was politiek ook een heel moeilijke discussie, omdat het leek alsof we buiten proportioneel veel coronadoden hadden en dat was schadelijk voor de reputatie van ons land. We hadden er veel, maar eigenlijk bevonden we ons eerder op een derde plaats tot de middenmoot.”

Noorwegen springt er in positieve zin tussenuit en noteert zelfs een ondersterfte.

Molenberghs: “Inderdaad. Vandaag gaat het wel slecht in Noorwegen. Oslo is de regio met de slechtste cijfers van heel de Europese Unie. Maar in 2020 en het eerste deel van 2021 was dat heel anders. Noorwegen hield toen de deur stevig op slot. Daardoor is het land ontsnapt aan de eerste golf. Net als Denemarken overigens, maar dat land kreeg in juni 2020 wel problemen met terugkerende reizigers, waardoor daar toch nog een golf is ontstaan. Die bleef heel de zomer sluimeren en leidde tot een nieuwe golf in het najaar.”

“Noorwegen had dat niet en voerde een bijna Chinees beleid. Als je alles op slot houdt én invasie maatregelen treft om het aantal coronagevallen onder controle te brengen, leidt dat tot een daling van de sterfte. Het hield immers ook de griep onder controle. Er was wel een griepseizoen van 2019 op 2020, maar dat was mild en het werd afgebroken door de eerste lockdown. Er waren ook flink wat minder verkeersongevallen omdat iedereen binnen moest blijven.”

Krijgt Noorwegen nu toch nog de rekening gepresenteerd?

“Het land doet het nu relatief slecht, maar dat wil niet zeggen dat het de pieken zal halen die andere landen in 2020 haalden. Het is nu het slechtste land van Europa, maar door de vaccinatie zijn de pieken nu minder hoog. Er is echter sprake van een zekere coronanaïviteit in het land. Doordat ze alles hebben dichtgehouden, is nog een groot deel van de bevolking vatbaar voor het virus. Dat alles goed is gegaan, heeft ook een effect op de vaccinatiebereidheid. Dan ontstaat het gevoel dat het allemaal onder controle is. Je kan een land echter niet eeuwig op slot houden. Vroeg of laat moet je weer open. Als je dan niet besmet of gevaccineerd bent, kan het snel de verkeerde kant opgaan. De vaccinatie in Noorwegen is niet afwezig, maar ze is niet zo hoog als ze zou moeten zijn. In 2020 en een deel van 2021 hebben ze dus misschien wel het ultieme recept gebruikt, maar nu is de vraag hoe het verder zal gaan. De sleutel ligt in het opdrijven van de vaccinatiegraad.”