Grote verontwaardiging in Duitsland: beruchte neonazi begraven bij Joods graf

In Duitsland is grote verontwaardiging ontstaan na de begrafenis van een beruchte neonazi. Henry Hafenmayer (48) werd begraven op de plek waar eerder een Joodse zanger en muziekwetenschapper lag. De Berlijnse antisemitisme-officier heeft naar aanleiding van deze pijnlijke gebeurtenis aangifte gedaan.

Hafenmayer werd afgelopen vrijdag begraven op kerkhof Stahnsdorf in de buurt van Berlijn. De begrafenis werd bijgewoond door meerdere rechts-extremisten, en ook een aantal leden van de links-extremistische terreurgroep RAF (Rote Armee Fraktion), die eind vorige eeuw verantwoordelijk was voor aanslagen waarbij maar liefst 34 doden vielen.

Hafenmayer verwierf voor zijn dood grote faam onder rechts-extremisten nadat hij veroordeeld werd voor het schrijven van antisemitische brieven die hij naar openbare instellingen stuurde. In de schrijfsels ontkende hij onder meer de holocaust en noemde hij de systematische uitroeiing van Joden ‘een leugen’.

Uitgerekend deze man werd vorige week begraven op de plek waar voorheen de Joodse zanger en muziekwetenschapper Max Friedländer lag. Zijn laatste rustplaats werd onlangs ontruimd, zoals gebruikelijk is wanneer iemand al geruime tijd geleden overleden is. Friedländers grafsteen stond er nog omdat de zerk een monument is.

Tijdens de begrafenis werd op de steen van Friedländer een zwarte doek gelegd, samen met een bord met daarop Hafenmayers naam en de bijbeltekst: ‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Ook lagen er rouwkransen met daarop symbolen uit het nazitijdperk, zoals ijzeren kruisen.

Bisschop Christian Stäblein bij het graf van de joodse Max Friedländer.

De neonazi’s dienden eerder een verzoek in voor een meer centraal gelegen graf voor de overleden Hafenmayer. Dit verzoek werd geweigerd door de Evangelische kerk, die de begraafplaats beheert. De kerkgemeente was bang dat de rustplaats van de neonazi op deze manier een verzamelplek zou worden voor rechts-extremisten.

Het verzoek om Hafenmayer te begraven op de plek waar Friedländer lag werd wel ingewilligd, omdat iedereen volgens de kerk “recht heeft op een laatste rustplaats”. In het register van de begraafplaats stond dat de overleden Friedländer een protestant was in plaats van joods. Hierdoor werd aangenomen dat de neonazi wel op deze plek begraven kon worden.

Verontwaardiging

De kerk heeft inmiddels erkend dat ze de situatie verkeerd hebben ingeschat. Bisschop Christian Stäblein is niet te spreken over de misser: “De begrafenis van een holocaustontkenner bij het graf van Max Friedländer is een verschrikkelijke fout en een onthutsende gang van zaken gezien onze geschiedenis”. Hij wil direct kijken hoe en of dit teruggedraaid kan worden.

De Berlijnse antisemitisme-officier, Samuel Salzborn, heeft al aangifte gedaan van de situatie. Het is volgens hem overduidelijk dat het om een bewuste actie gaat. “De rechts-extremisten hebben er, met de begrafenis van een holocaustontkenner, bewust voor gekozen om de eeuwige rust van een joods graf te verstoren.” De situatie vraagt volgens Salzborn om strafrechtelijk onderzoek.