Grote verontwaardiging in Arabische wereld na twee moorden op jonge vrouwen door afgewezen mannen

Er is in de Arabische wereld grote verontwaardiging ontstaan na twee moorden op jonge vrouwen in Egypte en Jordanië. Nayera Ashraf (21) en Iman Rashid (22) werden allebei omgebracht door een man van wie ze een huwelijksaanzoek hadden afgewezen. Een hoogleraar islamitisch recht uit Egypte gooide nog wat olie op het vuur door te beweren dat het allemaal niet gebeurd was als Ashraf een hoofddoek had gedragen.

De eerste moord gebeurde vorige week maandag op klaarlichte dag. Studente Nayera Ashraf was net van de bus gestapt aan de Universiteit van Mansoera in de Nijldelta, toen een mannelijke student op haar toe stapte, haar begon te slaan en haar verscheidene keren stak met een mes. Ze stierf later die dag.

De dader werd overmeesterd door omstanders en opgepakt door de politie. Achteraf vertelde hij dat Ashraf zijn avances had afgewezen en geweigerd had om met hem te trouwen. Dat was alles. Uit onderzoek van het parket bleek dat de man haar stalkte sinds ze hem een eerste keer had afgewezen en dat de familie van de jonge vrouw meer dan twee maanden eerder een contactverbod tegen hem had aangevraagd.

Getuigen

Het moordproces tegen de dader is zondag gestart, maar de afloop lijkt vrij voorspelbaar aangezien hij bekend heeft en er massa's getuigen en videomateriaal van de aanval zijn. Volgens de openbare aanklager stuurde hij ook berichten naar het slachtoffer waarin hij dreigde om haar de keel over te snijden. Hij riskeert de doodstraf en die wordt nog uitgevoerd in Egypte.

Volledig scherm Nayera Ashraf (21). © RV

De zaak stuurde een schokgolf door het land en pookte opnieuw het debat op rond geweld tegen vrouwen. Op sociale media werd furieus gereageerd en geëist dat geweld op vrouwen snel ernstiger wordt genomen. Drie dagen later gebeurde het echter opnieuw, deze keer in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Ook hier sloeg de dader toe op de campus van een universiteit: die van de Applied Science University, de grootste particuliere universiteit in Jordanië. Studente verpleegkunde Iman Rashid had net een examen achter de rug toen ze beschoten werd door een man die ze had afgewezen. Ze kreeg zes kogels in haar lichaam en werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Volledig scherm Iman Rashid (22). © RV

De autoriteiten startten meteen een onderzoek naar de dader. Hij werd zondag gelokaliseerd op een boerderij en omsingeld. Daarop pleegde hij zelfmoord, volgens de openbare veiligheidsdienst van Jordanië.

Het lijkt erop dat de man zich liet inspireren door de moord in Egypte. Volgens verschillende media in de Arabische wereld deed na de feiten een ongeverifieerd bericht de ronde op sociale media dat de dader naar Rashid gestuurd zou hebben kort voor de moord. “Morgen kom ik met je praten en als je weigert, zal ik je doden zoals de Egyptische man die gisteren dat meisje gedood heeft.”

Quote Mannen moeten leren dat nee ook nee betekent Een protest op sociale media

Ook hier volgde een storm van verontwaardiging en protest op sociale media. Er werd ook opgeroepen om de man te executeren. “Mannen moeten leren dat nee ook nee betekent”, was onder meer te lezen.

Een hoogleraar islamitisch recht aan de bekende universiteit van Al-Azhar in Caïro, Mabrouk Attia, goot nog wat olie op het vuur door in een video op Facebook te stellen dat vrouwen maar een hoofddoek moeten dragen en hun lichaam moeten bedekken met wijde kleding als ze willen dat hen niets overkomt. De universiteit tikte hem meteen op de vingers en daarop kondigde Attia aan dat hij zijn sociale mediakanalen zou afsluiten.