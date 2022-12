Grote Russische raketaanvallen op Oekraïne, Wit-Rusland haalt luchtdoelraket neer vlakbij de grens

Wit-Rusland heeft naar eigen zeggen deze ochtend een Oekraïense luchtdoelraket vlakbij de grens neergehaald. Minsk vindt het geen ernstige zaak en zei in een verklaring “dat er geen reden tot zorg is en dat dit soort dingen jammer genoeg nu eenmaal gebeuren”. Verschillende Oekraïense steden zijn deze ochtend bestookt met Russische raketten. Oekraïne heeft daarop luchtdoelraketten ingezet om de aanval af te weren.

De S-300-raket stortte tussen 10.00 en 11.00 uur lokale tijd (08.00 en 09.00 uur Belgische tijd) neer in de omgeving van de stad Ivanava, in de zuidwestelijke regio Brest, zo blijkt uit een mededeling van het Wit-Russische ministerie van Defensie. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers.

Wit-Rusland geldt als bondgenoot van Rusland en er zijn al jarenlang wrijvingen met Oekraïne. Eerder meldden lokale media nog dat de autoriteiten in het land aan het uitzoeken waren of de Oekraïense raket verdwaald was en zonder doel te treffen was neergestort, of dat die raket was getroffen door Russisch of Belarussisch vuur.

Het zou gaan om een langeafstands-luchtdoelraket waar veel landen over beschikken. Net zo’n raket kwam vanuit Oekraïne half november in NAVO-land Polen terecht. Er ontstond grote spanning en opwinding toen die raket vlak over de grens in Polen neerkwam. Daarbij vielen twee doden. De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky zei dat Rusland een NAVO-land met raketten had geraakt en dat deze Russische aanval een escalatie was waar de NAVO op zou moeten reageren, maar het werd al snel duidelijk dat er sprake moest zijn van een verdwaalde Oekraïense raket.

Russische raketaanvallen

In heel Oekraïne is vanmorgen het luchtalarm afgegaan. Inwoners en verslaggevers in steden zoals Kiev, Charkiv en Odesa meldden explosies. Volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ging het om meer dan 120 raketten, wat de Russische aanval de grootste tot nu toe zou maken. Deze voormiddag meldde het leger dan weer dat het 54 van de 69 afgevuurde raketten kon neerhalen. In Kiev meldt burgemeester Vitaliy Klitschko drie gewonden, waaronder een 14-jarig meisje. “Ze liggen allemaal in het ziekenhuis.”

Ook in Lviv, Zjytomyr, Nikopol, Mykolajiv en Soemy waren ontploffingen te horen. In Odesa en de regio rond Dnipro werden stroomonderbrekingen aangekondigd om het potentiële gevaar voor de energie-infrastructuur minimaal te houden. In Kiev zit 40 procent van de stad zonder stroom, maar wordt er gewerkt aan herstellingen.

Volgens het stadsbestuur van Kiev zijn zeker twee gebouwen geraakt in het district Darnytskyi, maar het zou gaan om vallend puin van uit de lucht geschoten raketten. Er is ook een winkel en een speelplein in de stad getroffen. “Volgens voorlopige informatie van de luchtverdedigingstroepen werden zestien raketten vernietigd boven Kiev”, aldus nog Klitschko.

Volledig scherm Oekraïense reddingswerkers op de plaats van een verwoest woongebouw na een Russische raketaanval in de buitenwijken van Kiev. © ANP / EPA

Flatgebouw

In Odesa waren het er volgens kolonel Maksym Marchenko 21. Daar hebben raketscherven een residentieel gebouw geraakt, maar er zouden geen slachtoffers zijn. De burgemeester van de westelijke stad Lviv meldde dat de stroom in 90 procent van de stad was uitgevallen. Er zouden ook storingen in de watervoorziening kunnen zijn. De Oekraïense spoorwegen zeggen dan weer dat er heel wat treinen vertraagd zijn.

Volgens de Oekraïense luchtmacht werd het land aangevallen vanuit verschillende richtingen met raketten die afgevuurd werden vanuit de lucht en vanop zee. Eerder werden ook kamikazedrones afgevuurd. Het Oekraïense leger zegt dat het 54 van de 69 Russische raketten heeft neergehaald.

Volledig scherm Mensen schuilen in een metrostation tijdens massale Russische raketaanvallen in Kiev. © REUTERS

Bommenwerpers

Het hoofd van de provincie Mykolajiv - Vitaly Kim - zei dat er op meerdere Russische luchtmachtbases dertien strategische bommenwerpers opstegen met bestemming Oekraïne. In de Zwarte Zee zouden schepen zich mogelijk klaar maken voor de lancering van Kalibr-kruisraketten. Hij zei ook dat er boven zijn regio vijf raketten werden neergehaald.

Het is nog niet duidelijk of de explosies effectief afkomstig waren van de luchtverdediging of van Russische raketten die doel troffen. Oekraïne kreeg de voorbije weken verscheidene luchtafweersystemen om de aanhoudende Russische aanvallen op de energievoorzieningen te counteren.

Rusland ontkent dat het burgers viseert bij haar aanvallen, iets wat Oekraïne betwist. Dinsdag werd nog een kraamkliniek geraakt in de zuidelijke stad Cherson. Niemand raakte gewond, maar personeel en patiënten werden wel naar een schuilkelder gebracht.

Volledig scherm Mensen schuilen in een metrostation tijdens massale Russische raketaanvallen in Kiev. © REUTERS