De Italiaanse politie heeft bij een grote razzia in Rome 43 vermoedelijke maffiosi en hun handlangers opgepakt. Zij zouden de afgelopen jaren in de Italiaanse hoofdstad een afdeling hebben opgericht van de ‘ndrangheta uit Calabrië, een van de grootste en meest gevreesde maffiaorganisaties.

Onderzoekers zeiden dat de groep actief was in verschillende delen van Rome. Antimaffia-eenheden voerden ook huiszoekingen uit in de stad Reggio Calabria in de zuidelijke regio Calabrië. Daarbij werden 35 verdachten gearresteerd.

De ‘ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste maffiagroep van Italië en een van de belangrijkste voor de drugshandel in Europa. President Nicola Zingaretti van de regio Lazio sprak van de “belangrijkste operatie tegen de ‘ndrangheta die ooit in Rome is uitgevoerd”.

De organisatie - gevestigd in de laarstip van Italië - besloot in de zomer van 2015 een officiële tak op te richten in Rome om “oorlog te voeren”. Een van de twee bazen nam die benaming in de mond in een afgetapt gesprek.

“Grote klap”

Voorts zijn in Rome ook de inboedels van 24 zaken - vooral restaurants, cafés en viswinkels - in beslag genomen. De verdachten worden onder meer beschuldigd van lidmaatschap van een maffiaorganisatie, drugshandel, zware afpersing en illegaal wapenbezit.

Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome noemde het politieoptreden op Twitter “een grote klap voor de georganiseerde misdaad” in de hoofdstad. De maffiosi hadden als doel de controle te krijgen over verschillende economische sectoren.