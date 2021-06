Grote opkomende landen pleiten voor ophef patenten coronavaccins

Nieuwe datakabel tussen Europa en Zuid-Amerika in gebruik genomen

15:09 Europa en Zuid-Amerika zijn vanaf nu verbonden via een extra snelle datakabel. De eerste minister van Portugal António Costa en Braziliaans minister van Wetenschap Marcos Pontes hebben de onderzeese kabel Ellalink vandaag officieel in gebruik genomen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen benadrukte, via een videoverbinding, het belang van de nieuwe dataverbinding voor de digitalisering van de economie en de samenleving.