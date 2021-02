Grote ongerustheid over snelle verspreiding Zuid-Afrikaanse variant coronavirus: Oostenrijk waarschuwt voor reizen naar Tirol

De Oostenrijkse regering heeft een reiswaarschuwing uitgevaardigd voor de eigen deelstaat Tirol. Oorzaak is vooral de sterke verspreiding van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Twintig procent van alle wereldwijd al ontdekte besmettingen van de variant situeert zich in Tirol, enkel Zuid-Afrika zelf kent nog meer gevallen. Alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, en zelfs een algemeen reisverbod valt niet uit te sluiten.

De reiswaarschuwing gaat meteen in, zegt de federale regering in Wenen. Alle inwoners die niet absoluut noodzakelijk naar Tirol moeten, wordt gevraagd om thuis te blijven. Wie de voorbije twee weken in Tirol is geweest, moet bovendien een coronatest laten afleggen. Inwoners uit de deelstaat zelf moeten zich laten testen vooraleer ze Tirol verlaten.

“We moeten er alles aan doen om te verhinderen dat de mutaties van het virus zich nog verder verspreiden”, zei bondskanselier Sebastian Kurz gisteren op een persconferentie. Minister van Volksgezondheid Rudi Anschober waarschuwde dat “bijkomende maatregelen op elk moment mogelijk zijn”.

De deelstaatregering zelf is overigens niet opgezet met de “bemoeienis” uit Wenen. Een regionale quarantaine werd na hevige tegenstand van politici in Tirol nipt van tafel geveegd. De lokale regering nam zelf al bijkomende maatregelen en vraagt de bevolking verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Wie een kabelbaan wil nemen, moet eerst een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Een lege straat in Mayrhofen, Tirol, waar het normaal gezien wemelt van de skitoeristen.

Variant

In Tirol werden tot nu toe 293 gevallen van de meer besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus gevonden, en 140 daarvan zijn nog actief, zo schatten experts. Daardoor komt nu 20 procent van alle in de wereld gevonden besmettingen met de variant voor in Tirol, schrijft nieuwssite oe24.at. Enkel Zuid-Afrika zelf kent nog meer gevallen.

Deels speelt echter ook mee dat Tirol in Oostenrijk de meeste onderzoeken van de positieve stalen uitvoert, en dus verhoudingsgewijs ook meer varianten ontdekt.

Volledig scherm © AFP

Beieren boos

De Duitse buurdeelstaat Beieren toont zich ondertussen erg ongerust over de ontwikkelingen in Tirol, en noemt de houding van de Oostenrijkse regering “onverantwoord”. Heel Oostenrijk geldt in Duitsland al als “risicogebied”, met een waarschuwing om niet-noodzakelijke reizen uit te stellen, maar minister-president Markus Söder van Beieren zegt dat een sluiting van de grens aan de Duitse kant noodzakelijk kan worden.

Nu al worden er meer grenscontroles uitgevoerd, “maar als het gevaar groeit, mag ook een sluiting van de grens geen taboe zijn”, aldus Söder. “Wij zullen niet toelaten dat deze golf zich over de grens naar Duitsland uitbreidt.” Ook bondkanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zouden dat standpunt delen, zegt Söder.

Ischgl

De situatie doet denken aan een jaar geleden, toen vooral het skidorp Ischl in Tirol een ware broeihaard van het coronavirus bleek te zijn. Zonder het te weten werd het virus vlot overgedragen in de vele après-skibars, waar zelfs een aantal superverspreiders aanwezig bleken te zijn. Honderden buitenlandse skitoeristen zouden op die manier ongemerkt het virus hun eigen land hebben binnengebracht, waarna ook daar de verspreiding zich verderzette.

Volledig scherm © REUTERS

Versoepelingen

In Oostenrijk zijn gisteren net nieuwe versoepelingen aangekondigd voor de eigen inwoners, terwijl het reizen voor buitenlanders strenger gemaakt is. Zo zijn alle winkels weer open, maar moeten klanten wel een FFP2-masker dragen. Ook musea en dierenparken zijn weer open, en wie een negatieve coronatest kan voorleggen, mag naar de kapper. De scholen zijn afwisselend weer geopend, en de avondklok is teruggebracht van 20 tot 6 uur. Sportclubs, theaters en restaurants blijven voorlopig dicht.

De regering opteerde voor een versoepeling van de maatregelen uit vrees voor de psychologische en economische tol van de lockdown. Zo kromp de Oostenrijkse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 4,3 procent. Experts zien die versoepelingen echter met lede ogen aan.

Wie naar Oostenrijk reist, moet een negatieve coronatest voorleggen en sowieso tien dagen in quarantaine gaan. Op die manier moet het buitenlands toerisme in de skigebieden tegengegaan worden. Controles in de skigebieden worden ook opgevoerd.

Bij een apotheker in Wenen wachten burgers op een sneltest.

De skibussen staan er werkloos bij in Gerlos, Tirol.