Grote natuurbrand ten noorden van Athene woedt nog steeds: inwoners gevraagd om binnen te blijven

Duitse politie doet 33 huiszoekin­gen in onderzoek naar kinderpor­no­gra­fie

3 augustus De Duitse politie heeft in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg dinsdag een huiszoeking uitgevoerd in 33 panden in het noorden van de deelstaat. Dat gebeurde in hert kader van een grootschalig onderzoek naar de verspreiding van kinderpornografie.