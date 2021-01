Grote meerderheid van Republikeinen in Senaat acht impeachment Trump ongrondwettelijk

Werkplek Ga je binnenkort in zwanger­schaps­ver­lof? Zo zorg je voor een vlekkeloze overdracht

25 januari Een zwangerschap is natuurlijk een leuke gebeurtenis. Voor de baby er is, moet er meestal nog veel geregeld worden, zowel thuis als op het werk. Een zwangerschapsverlof brengt op de werkvloer wel wat uitdagingen met zich mee. Jobat.be legt uit hoe jij de overdracht vlot kan laten verlopen, zodat je zonder zorgen in verlof kan gaan.