Grote kuis in het Witte Huis: alles wordt ontsmet na vertrek van Trump

Tegenslag bij Sanofi en GSK: coronavac­cin pas eind 2021 beschik­baar

11:28 De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben een tegenvaller te verwerken bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. De werking van het vaccin bij oudere patiënten is minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin zal daardoor pas eind 2021 beschikbaar komen en dat is later dan eerder gedacht.