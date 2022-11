Grote klap voor Rusland en mogelijk kantelpunt in de oorlog: Russische troepen trekken zich terug uit havenstad Cherson

Cherson was de enige provinciestad die Rusland sinds het begin van de oorlog wist te veroveren en is militair van zéér groot belang. Door het verlies komen de Russische bevoorradingslijnen naar het geannexeerde schiereiland de Krim - verder naar het zuiden - in het gedrang. Oekraïne kan hierdoor ook langeafstandsraketten dichter bij de Krim lanceren. De aankondiging kan mogelijk een kantelpunt in de oorlog zijn.

De terugtrekking heeft ook symbolische waarde: Cherson behoorde tot de gebieden die het Kremlin beweerde te annexeren na de referenda die het in september organiseerde. President Vladimir Poetin zei destijds dat de gebieden voor altijd Russisch zouden zijn.

KIJK. Gedeputeerde Serhii Khlan (Raad van Cherson) legt uit waarom Russen zich (moeten) terugtrekken uit Cherson

“Lastige beslissing”

De Russische generaal Sergej Soerovikin had eerder in tv-uitzendingen al aangehaald dat het voor zijn troepen niet langer mogelijk was om Cherson te bevoorraden. “Het is een lastige beslissing om de stad op te geven, maar we zullen de levens van onze soldaten redden”, verklaarde hij. “Hen op de rechteroever houden is zinloos. We kunnen hen op andere fronten gebruiken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de voorbije weken werden tienduizenden inwoners uit Cherson “voor hun eigen veiligheid” geëvacueerd. Oekraïne noemde het zonder meer deportaties. Vanwege Oekraïense aanvallen op elektriciteitskabels was er ook geen stroom en water meer beschikbaar in de stad.

In de onderstaande video’s ziet u dat Rusland nog meer tegenslagen te verwerken krijgt.

KIJK. Vicegouverneur van Cherson die in bizarre video hele wereld opeiste voor Rusland komt om bij autocrash

KIJK. Anti-Poetinactivisten vallen brandstoftrein aan in Rusland