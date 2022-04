‘Grote kanonnen’ naar Oekraïne: met deze nieuwe wapens moeten de Russen gestopt worden

Voetballe­gen­de Pelé terug in ziekenhuis voor behande­ling tumor

De Braziliaanse voetballegende Pelé is sinds maandag terug in het ziekenhuis van São Paulo waar hij in februari nog werd behandeld voor een infectie aan de urinewegen. Ditmaal werd de 81-jarige oud-voetballer opgenomen vanwege zijn doorlopende behandeling voor darmkanker. In september 2021 werd bij Pelé een darmtumor vastgesteld.

5:15