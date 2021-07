“Grote groep verdachten van moord op Haïtiaanse president omsingeld door politie”

De “afschuwe­lij­ke” zaak die Peter R. de Vries op RTL Boulevard kwam bespreken: 14 jaar cel geëist voor moord op kapper wiens dochtertje op achterbank zat

10:52 Misdaadjournalist Peter R. de Vries was dinsdagavond, kort voor hij werd neergeschoten, in RTL Boulevard te gast om te vertellen over de rechtszaak tegen Abdallah M., die terechtstaat voor de dood van kapper Seif Ahmed (34). De Vries noemde de zaak “afschuwelijk”, mede omdat de dertiger werd doodgeschoten in zijn auto en zijn veertien maand oud dochtertje op de achterbank zat. Tegen Abdallah M. (50) is woensdag veertien jaar gevangenisstraf geëist.