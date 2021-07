Grote explosie in Kaspische Zee voor kust Azerbeidzjan in buurt van aardgasveld

Op beelden verspreid op sociale media is een grote ontploffing te zien, gevolgd door een vuurzee. Volgens de eerste berichten is de ontploffing gebeurd ter hoogte van het Umid-gasveld, het op een na grootste aardgasveld in Azerbeidzjan. Het ligt in de Kaspische zee, ongeveer 75 kilometer van Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan.

De Staatsoliemaatschappij van de Republiek Azerbeidzjan (SOCAR) had in een eerste verklaring gezegd dat de explosie veroorzaakt was door een moddervulkaan, maar dat bericht werd later ingetrokken. “Er is geen ongeluk gebeurd op mariene platformen en industriële installaties onder directe controle van SOCAR, en het werk gaat in normale modus door”, klinkt het in een aangepaste mededeling van Ibrahim Ahmadov, woordvoerder van SOCAR. “We informeren het publiek als er bijkomende informatie is.”