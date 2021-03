“Grote drugsvangst” Franse politie bestaat uit aardbeiensnoepjes

Turkse politie pakt topfunctio­na­ris­sen Koerdische partij HDP op

7:02 De Turkse politie heeft drie topfunctionarissen van de Koerdische partij HDP gearresteerd. Dat melden staatsmedia vandaag. In totaal werden tien mensen opgepakt in een operatie gericht tegen Koerdische militanten. Waarvan ze concreet worden beschuldigd, is nog niet bekend.