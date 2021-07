Grote corona-uitbraken bij fabrieken Nike-schoenen in Vietnam

Hoogste woontoren van Europa na 14 jaar af: zwembad op 46ste verdieping biedt spectacu­lair uitzicht over Benidorm

20:11 14 jaar heeft het geduurd, maar de hoogste woontoren van Europa is eindelijk klaar. Hij staat in de Spaanse badplaats Benidorm en reikt 198 meter de lucht in. De Spaanse krant El País kreeg als allereerste een rondleiding in het afgewerkte gebouw.