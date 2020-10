Grote corona-uitbraak op Britse kernonderzeeër na losbandig gedrag tijdens tussenstop

Jodelcon­cert in Zwitsers kanton leidt tot honderden besmettin­gen: “Helft van de tests is positief”

10:09 Een jodelconcert in het Zwitserse kanton Schwyz lijkt het aantal coronabesmettingen in de regio flink te hebben opgedreven. Zeshonderd mensen woonden het concert in de bergvallei eind september bij, mondmaskers waren niet verplicht. De aanwezigen dienden wel afstand van elkaar te houden, maar dat volstond dus niet om er een 'superspreader event' van te maken. Er is sprake van honderden besmettingen bij de aanwezigen en hun omgeving.