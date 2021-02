Grote corona-uitbraak in Noord-Frankrijk vlak bij Belgische grens: wat is er aan de hand?

In de Noord-Franse kustplaats Duinkerke, pal aan de grens met West-Vlaanderen, is er een zware uitbraak van de Britse variant van het coronavirus. Het aantal Covid-gevallen per 100.000 inwoners ligt er bijna vier keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ziekenhuizen in de omgeving worden overspoeld door patiënten. Wat is er aan de hand en welke maatregelen worden er genomen?