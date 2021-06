Grote brand uitgebroken aan gaspijpleiding in Iran

Nederland hoeft geen schadever­goe­ding te betalen aan familie van doodgescho­ten treinka­pers

1 juni De Nederlandse staat heeft niet onrechtmatig gehandeld bij het doodschieten van twee treinkapers in 1977. Nabestaanden van de twee kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja hadden via de rechter een claim ingediend. Deze is door het hof (het rechterlijk college bevoegd voor hoger beroep in Nederland, red.) in Den Haag in hoger beroep wederom afgewezen.