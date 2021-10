Grote brand op paradijselijk eiland: bewoners vluchten met boten om aan vuur te ontkomen

FRANKRIJK Is oud-agent François V. (59) seriemoor­de­naar 'de pokdalige' die Cécile (11) verkracht­te en doodde?

1 oktober Frankrijk is in de ban van wat de mogelijke ontknoping is van een serie moorden en vekrachtingen in de jaren 80 en 90. Gewezen agent François V. (59) is nabij Montpellier uit het leven gestapt nadat hij een oproep had gekregen om DNA af te staan. Is hij ‘de Grêlé’ (‘de pokdalige’) die in 1986 de kleine Cécile (11) verkrachtte en doodde?