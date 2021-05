Grote brand nabij Athene na drie dagen nog niet geblust

Handge­schre­ven brief Albert Einstein geveild voor 1 miljoen euro

9:38 Een handgeschreven brief van natuurkundige Albert Einstein (1879-1955), met de door hem uitgevonden vergelijking E=mc2, is geveild in Boston. De brief leverde met ruim 1,2 miljoen dollar (ongeveer 1 miljoen euro) drie keer meer op dan werd verwacht. Dat meldt de BBC.