Grote brand in Turkse provincie Mugla na twee weken onder controle

Mogelijk hoogste tempera­tuur ooit gemeten in Europa: 48,8 graden op Sicilië

11 augustus Op Sicilië is woensdag mogelijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. Rond 13.15 uur was het 48,8 graden in Syracuse, meldt de Siciliaanse weerdienst SIAS. Indien die temperatuur ook gevalideerd wordt, wordt het Europese hitterecord verbroken. Dat dateerde van 10 juli 1977, toen in Athene 48 graden werd gemeten, aldus een meteoroloog van 3bmeteo aan persagentschap Ansa.