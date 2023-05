Grote brand in Nieuw-Zeelands hostel: minstens zes doden

Door een grote brand in een hostel in het Nieuw-Zeelandse Wellington zijn zeker zes mensen omgekomen. Dat meldt premier Chris Hipkins, die aangeeft dat het er “waarschijnlijk meer doden” zijn. Volgens de brandweer zijn er er nog elf mensen vermist. Een chef van de brandweer noemt het zijn “ergste nachtmerrie”.

De brand brak midden in de nacht uit op de derde verdieping van het gebouw door een nog onbekende oorzaak. De krant ‘The New Zealand Herald’ zegt geruchten te horen dat het vuur opzettelijk is aangestoken. In het hostel op Adelaide Road in de wijk Newtown zijn volgens de website van Loafers Lodge 92 kamers verspreid over drie verdiepingen, maar het is niet duidelijk hoeveel personen er aanwezig waren op het moment dat het misging.

Er zijn in elk geval 52 mensen levend uit het gebouw gekomen en vijf mensen werden levend van het dak gehaald. Zeker vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie twee met serieuze verwondingen. Vijftien mensen werden ter plaatse verzorgd door ambulanciers, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. Dat meldt ‘Radio NZ’. De politie spreekt van een dodental van “minder dan tien”, maar kan nog weinig met zekerheid zeggen, aangezien het op dit moment nog te gevaarlijk is om het gebouw in te gaan. Aanvankelijk waren nog meer dan twintig mensen vermist, maar dat aantal is in de loop van de dag gezakt naar elf.

In een gymzaal in de buurt is een noodopvang ingericht voor de mensen die aan het vuur konden ontsnappen. Zowat tachtig brandweerlui met twintig brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

lees verder onder de foto:

Volledig scherm Het gebouw de ochtend na de brand. © AP

De autoriteiten hebben gevraagd of mensen die familie, vrienden of kennissen hebben die in het hostel verblijven, zich willen melden zodat ze een overzicht krijgen van de mensen die in het hostel verbleven ten tijde van de brand. Loafers Lodge verhuurt kamers voor lange en korte termijn. Een bewoner die aan het vuur kon ontsnappen zegt tegen ‘The New Zealand Herald’ dat veel mensen die in het hostel wonen nachtwerk doen en dus hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig waren op het moment dat de brand uitbrak.

“Gangen vol rook”

Mensen die toen de brand uitbrak wel in het hostel waren en ternauwernood konden ontsnappen, vertellen aan de Nieuw-Zeelandse media dat ze op handen en voeten door de met rook gevulde gangen moesten kruipen om aan het vuur te ontsnappen. Nadat de brand uitbrak, ging kostbare tijd verloren omdat veel mensen niet op de verschillende brandalarmen reageerden, aangezien die in het verleden nogal eens afgingen zonder dat er effectief brand was. “Ik werd wakker van het brandalarm", zegt een vrouw die aan het vuur wist te ontsnappen aan ‘The New Zealand Herald’ “en ging de gang op om te kijken, maar alles leek normaal, dus ging ik weer naar binnen.”

“Iedereen was zeer relaxed, tot er ineens een buurman ‘brand, brand’ schreeuwde en de hele gang plots gevuld was met rook", vertelt bewoner Chris, die op de derde verdieping verbleef, aan de ‘Herald'. “Het was moeilijk om te kruipen, want er was maar weinig zuurstof zo dicht bij de grond. Het was angstaanjagend.” Chris had het geluk dat zijn kamer vlak bij het trappenhuis lag, maar hij vreest voor de oudere mensen op zijn verdieping die dichter bij de haard van het vuur zaten. “Voor mij was het al moeilijk", zegt hij, “maar er woonden daar ook tachtigers en mensen van boven de negentig, die zichzelf misschien niet konden redden. Ik hóóp dat iedereen op tijd buiten geraakt is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Het gebouw de ochtend na de brand. © ANP / EPA