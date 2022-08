Grote brand in munitiedepot in Rusland vlak bij grens met Oekraïne

Vlaamse Sari maakte met haar gezin noodweer op Corsica van dichtbij mee: “Heel het hotel ligt overhoop”

Sari Asseman vertrok vorige week met haar gezin niks vermoedend op reis naar Ajaccio. Tot ze zich plots midden in het noodweer bevonden. Nadat er gisteren al windstoten waren tot 224 km/u, zette het noodweer zich ook deze nacht verder. “Er liggen allemaal kapotte parasols in het zwembad en we hebben geen elektriciteit meer in het hotel”, vertelt Sari. Het gezin is dan ook blij dat hun reis erop zit en ze terug naar huis kunnen vertrekken. Al kregen ze wel een melding zeker op tijd te komen, aangezien er op de luchthaven door de storm ook veel chaos is.

19 augustus