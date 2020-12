Grote brand in Libanees vluchtelingenkamp na ruzie

Oxfam: nieuw vluchtelin­gen­kamp op Lesbos erger dan Moria

21 oktober De situatie in het nieuwe tijdelijke vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos is erger dan die in het kamp van Moria, dat in september afbrandde. Dat zegt de ngo Oxfam vandaag. Ongeveer 8.000 mensen, vooral families met kinderen, wonen er in zomertenten terwijl de winter voor de deur staat.