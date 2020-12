Grote brand in kraakpand vlak over de grens met Nederland

Eerste commer­ciële vlucht met Boeing 737 MAX in 20 maanden

9 december In Brazilië is voor het eerst sinds maart 2019 een commerciële vlucht met een Boeing 737 MAX uitgevoerd. Het toestel van de luchtvaartmaatschappij Gol steeg woensdagochtend op in Sao Paulo en landde een uur en vijftien minuten later in Porto Alegre. Bijna negen op de tien stoelen waren bezet.