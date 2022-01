Grote bosbranden in Californië van afgelopen zomer veroorzaakt door elektriciteitskabel

De onderzoekers stelden vast dat de brand "werd veroorzaakt door een boom die in contact was gekomen met elektrische distributielijnen van Pacific Gas & Electric ten westen van Cresta Dam". Dat staat in een verklaring van het Californische departement van bosbouw en brandbescherming.



Het vuur, dat op 13 juli startte, verbrandde bijna 3.900 vierkante kilometer land en vernielde 1.329 gebouwen. De brand was pas op 25 oktober onder controle. Het was de op één na grootste brand ooit in Californië.