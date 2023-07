Grote bosbrand in Zwitserland: honderden mensen geëvacueerd

Grieken blijven puffen en staan voor nieuwe hittegolf, ook rest van Zuid-Europa gebukt onder hitte: hoe zit het bij ons?

In grote delen van Griekenland is het kwik vandaag weer onder de 40 graden gezakt, nadat er de voorbije dagen extreme temperaturen werden gemeten. Maar van echte afkoeling is voorlopig geen sprake. Zo is het in de hoofdstad Athene nog ongeveer 36 graden. Meteorologen waarschuwen bovendien voor een nieuwe hittegolf. Ook Italië kreunt onder de hitte, terwijl voor onze contreien aangenamer weer wordt voorspeld.