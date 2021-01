Grote bezorgdheid om “erg besmettelijke" Braziliaanse coronavariant: ook gevaar voor wie al eerder Covid-19 opliep

De wetenschappelijke wereld maakt zich zorgen over een nieuwe, vermoedelijk meer besmettelijke Braziliaanse variant van het coronavirus die ook mensen kan treffen die eerder al Covid-19 opliepen. Gevreesd wordt dat die variant verantwoordelijk is voor de dramatische toestanden in de Braziliaanse staat Amazonas. De ziekenhuizen zijn er overweldigd door de permanente toestroom van patiënten en kampen met een zuurstoftekort. Ook de begraafplaatsen kunnen niet langer volgen.

In de Braziliaanse deelstaat Amazonas vallen er per 100.000 inwoners 142 dodelijke slachtoffers. Dat is een stuk meer dan het nationale gemiddelde (98 per 100.000), en dat terwijl het land al zwaar getroffen is.



Alleen al in de eerste twaalf dagen van het nieuwe jaar waren er in Amazonas al 2.221 ziekenhuisopnames. Tijdens de piek in april 2020 werden er op een ganse maand 2.128 mensen opgenomen.

Nieuwe variant

Volgens wetenschappers ligt een nieuwe variant van het coronavirus aan de basis van deze zware uitbraak. Onderzoek naar de besmettelijkheid van die recent ontdekte variant loopt nog, maar verschillende experten trokken al aan de alarmbel. “Wat er gebeurt in Manaus maakt me heel bezorgd”, schrijft Bill Hanage, professor epidemiologie aan de Harvarduniversiteit. Volgens hem wijzen de eerste studies en cijfers erop dat de nieuwe variant zeer besmettelijk is, ook voor wie eerder al besmet raakte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zuurstoftekort

In Manaus, hoofdstad van Amazonas, is er amper nog plaats in de ziekenhuizen en dreigt een zuurstoftekort. “We bevinden ons in de meest kritische fase van de pandemie”, klinkt het bij Wilson Lima, de gouverneur van de staat. “Onze regio produceert grote hoeveelheden zuurstof dankzij het regenwoud, maar vandaag is het onze bevolking die zuurstof en solidariteit nodig heeft.” Volgens een plaatselijk parlementslid heeft de staat de hulp ingeroepen van de Verenigde Staten, en gevraagd om een militair vliegtuig te sturen met medisch materiaal en zuurstoftanks. Ook de Braziliaanse Gezondheidsminister Eduardo Pazuello noemde de situatie eerder deze week “extreem ernstig”.

Massagraven

Op de begraafplaatsen in de hoofdstad is het inmiddels zo druk dat slachtoffers begraven worden in massagraven. “Het is een chaos", vertelt Marcia Garcia aan persagentschap Reuters. De vrouw moest drie uur aanschuiven om het overlijdenscertificaat van haar 80-jarige grootvader aan te vragen.

Inwoners van Amazonas mogen voorlopig tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens hun huis niet meer verlaten. De avondklok moet de verspreiding van het coronavirus helpen beperken.

Volledig scherm Een grafdelver aan het werk op de Parque Taruma begraafplaats. © REUTERS

Land zwaar getroffen

Brazilië is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen. In totaal werden al ruim 8,3 miljoen besmettingen vastgesteld. Al meer dan 207.000 mensen overleden er aan de gevolgen van Covid-19, enkel in de Verenigde Staten zijn dat er meer. President Jair Bolsonaro, die in juli zelf besmet bleek met het virus, heeft het virus lange tijd gebagatelliseerd. Intussen klinkt steeds meer kritiek op de aanpak van de crisis.

Minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello beloofde woensdag nog dat de deelstaat Amazonas absolute prioriteit krijgt bij de vaccinatiecampagne, die in het land normaal op 20 januari van start gaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De belangrijkste coronavarianten op een rij:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.