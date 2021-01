Grote bedrijven trekken campagnedonaties in voor Republikeinen die Trump steunden in betwisting verkiezingsuitslag

Sinds aanhangers van de Amerikaanse voormalige president Donald Trump op 6 januari het Capitool bestormden uit protest tegen de verkiezingsoverwinning van Joe Biden, hebben al tientallen bedrijven hun banden verbroken met Trump en de Congresleden die zich aansloten bij zijn leugenachtige beweringen over verkiezingsfraude. En dat zou wel eens van belang kunnen zijn wanneer de Amerikaanse senatoren moeten stemmen over de tweede impeachment van Trump. Dat bericht Insider.

Onder andere de supermarktgigant Walmart, e-commercebedrijf Amazon en de Amerikaanse bank Morgan Stanley zijn gestopt met de politieke financiering van de 147 Congresleden die stemden tegen de beëdiging van Joe Biden als president. Hallmark ging nog een stap verder en vroeg de Republikeinse senatoren en fervente Trump-aanhangers Josh Hawley en Roger Marshall om hun politieke donaties terug te storten.

Een dergelijke terugval van steun vanuit de bedrijfswereld kan echter een effect hebben op de beslissingen van politici, stellen experts. “Het terugschroeven van de financiering raakt deze politici,” zegt Donald Hambrick, professor management aan de Pennsylvania State University. Donaties inhouden is “waarschijnlijk de sterkste actie die ze kunnen ondernemen.”

Impeachment Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde op 13 januari voor de afzetting van Trump. Het is nu aan de Senaat om te beslissen of de ex-president een veroordeling verdient. Als er een tweederdemeerderheid wordt bereikt die nodig is om Trump te veroordelen, dan zal de Senaat vervolgens overgaan tot een stemming over de vraag of hij ooit nog een openbaar ambt mag uitvoeren.

Hambrick verwacht dat nog meer bedrijven actie zullen ondernemen. Naarmate er steeds meer informatie naar buiten zal komen over de bestorming van het Capitool, “gaan personeelsleden en klanten druk uitoefenen op deze bedrijven om iets te doen en de Republikeinen te straffen die hiertoe bijgedragen hebben,” zegt hij. Dat kan wel een serieuze impact hebben op de stemmen van de senatoren over Trumps impeachment. “De stemming in de Senaat zou helemaal niet in Trumps voordeel kunnen zijn.”

Druk vanuit meerdere hoeken

Trumps nauwste bondgenoten ondervinden enerzijds druk van sommigen binnen de partij om de ex-president te blijven steunen, terwijl bedrijven aan de andere kant proberen om hen van Trump weg te houden, zegt Eric Schiffer, voorzitter van consultancybedrijf Reputation Management Consultants. Hij wijst op nieuwsberichten die stellen dat onder andere Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, zijn steun aan Trump terugschroeft als gevolg van druk vanuit de bedrijfswereld.

Dat bedrijven zich engageren in sociaal-politiek activisme kan meerdere redenen hebben, zegt Forrest Briscoe, professor management aan Pennsylvania State University. “Soms is het duidelijk in het belang van de firma, maar soms niet en gaat het om waarden, overtuigingen en standpunten die mensen er persoonlijk of als burger op nahouden.” Vaak wordt er actie ondernomen na druk van personeelsleden of op aandringen van de raad van bestuur. Ook het cliënteel heeft inspraak. Uit een rondvraag van The Harris Poll blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikanen wil dat bedrijven stoppen met de financiering van politici.

LEES OOK: