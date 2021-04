Grote bedrijven kritisch over omstreden nieuwe kieswet Amerikaanse strijdstaat Georgia: verboden water uit te delen in wachtrij voor stembureau

In navolging van president Joe Biden laten nu ook steeds meer Amerikaanse bedrijven zich kritisch uit over de nieuwe kieswet in de staat Georgia, die nieuwe barrières opwerpt voor het stemmen. Onder meer Coca-Cola en Delta Airlines hebben zich aangesloten bij een coalitie van bedrijven die de kieswet onacceptabel vinden. Beide bedrijven zijn gevestigd in Atlanta, de hoofdstad van Georgia.

Microsoft, dat in februari een nieuwe grote investering in Atlanta aankondigde, heeft zich ook aangesloten bij de groep van bedrijven. Bestuursvoorzitter Brad Smith zei dat de nieuwe kieswet "het recht om legaal, zeker en veilig te kunnen stemmen op oneerlijke wijze beperkt". Mark Mason, hoofd financiën bij de een na grootste Amerikaanse bank Citi, zegt op LinkedIn "geschokt" te zijn "door het uitsluiten van kiezers" in Georgia.

De nieuwe kieswet die door de Republikeinse meerderheid in het staatsparlement van Georgia is gemaakt, heeft eisen rondom legitimatie bij het stemmen per post aangescherpt, termijnen voor vroegtijdig stemmen ingekort en het strafbaar gesteld om wachtenden in de rij bij een stembureau water of eten aan te bieden. Volgens Brian Kemp, de Republikeinse gouverneur van Georgia, is de nieuwe kieswet "nog een stap om onze verkiezingen eerlijk en veilig te maken".

Volledig scherm Brian Kemp, gouverneur van Georgia. © EPA

“Jim Crow op steroïden”

President Biden heeft geen goed woord over voor de nieuwe kieswet. Ook burgerrechtenorganisaties hebben aangegeven dat zij het er niet bij laten zitten. Zij stellen dat de kieswet is bedoeld om met name zwarte Amerikanen en andere minderheden het stemmen lastiger te maken.

Biden zette zijn kritiek op de kieswet gisteren nog verder kracht bij door zijn steun uit te spreken voor het verplaatsen van de All-Star-wedstrijd van de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie, die vooralsnog in juli in Atlanta wordt gespeeld. "Ik zou ze daar sterk in steunen", aldus Biden. "Het is gewoon fout. Wat ze nu in Georgia doen, is Jim Crow op steroïden", zei Biden, verwijzend naar de zogenamde Jim Crow-wetten waarmee tussen 1880 en 1965 de rassenscheiding werd afgedwongen.

Volledig scherm Amerikaans president Joe Biden. © AP

Strijdstaat

Zwarte kiezers zorgden er in november voor dat de zege in strijdstaat Georgia voor het eerst sinds 1992 naar een Democratische presidentskandidaat ging. Begin januari gingen ook nog eens de twee Republikeinse senaatszetels in Georgia verloren, waardoor de Democraten het in de Senaat voor het zeggen kregen.

De campagne van het Amerikaanse bedrijfsleven tegen de nieuwe kieswet in Georgia wordt officieus aangevoerd door de zwarte zakenmannen Kenneth Frazier (directeur bij farmaceut Merck) en Kenneth Chenault, voormalig topman bij financiële dienstverlener American Express. "Wij roepen het Amerikaanse bedrijfsleven op om alle discriminatoire wetgeving en alle maatregelen bedoeld om het kiesrecht in te perken, publiekelijk af te keuren", aldus Chenault.