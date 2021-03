Grote Amerikaanse bedrijven spreken afschuw uit over kieswet Georgia die zwarte kiezers viseert

De nieuwe regels werden vorige week aangenomen en daarna bekrachtigd door de Republikeinse gouverneur van Georgia. Om te stemmen gelden voortaan onder meer strengere regels voor identificatie. Ook worden de mogelijkheden om per brief of per volmacht te stemmen beperkt, ten nadele van mensen die door hun werk niet op de verkiezingsdag zelf kunnen stemmen. Verder mogen mensen geen water of eten meer geven aan kiezers die in een rij voor een stembureau staan te wachten. Dat geldt voortaan als misdrijf.

Intimidatie

Stemmen per brief of per volmacht blijkt in Georgia echter populairder bij zwarte dan bij blanke kiezers. Bovendien zijn het vooral zwarte kiezers die niet beschikken over de specifieke identificatiedocumenten die de staat vereist. Bij de voorverkiezingen in juni stonden kiezers urenlang in de rij om hun stem te kunnen uitbrengen en uit data van Georgia Public Broadcasting en ProPublica, een non-profitorganisatie die zich wijdt aan onderzoeksjournalistiek in het openbaar belang, blijkt dat de wachttijd aanzienlijk langer was aan stembureaus in de regio’s waar niet-blanke kiezers in de meerderheid zijn. Dat het nu een misdrijf wordt om iemand die in de rij staat een flesje water of iets te eten te geven, kan er bij critici dus niet in. Volgens de burgerrechtenorganisatie NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, bieden de nieuwe maatregelen de mogelijkheid voor “ongecontroleerde intimidatie van de kiezers”.