Grootvader van Eitan (6) die kabelbaandrama overleefde ondervraagd in Israël, maar vrijgelaten

50.000 Denen vieren herwonnen vrijheid bij uitver­kocht stadioncon­cert na schrappen laatste coronamaat­re­ge­len

14 september Een dag na het schrappen van de laatste overgebleven coronamaatregelen zijn liefst 50.000 Denen zaterdagavond uit hun dak gegaan op het stadionconcert van de Kopenhaagse band The Minds of 99. Het Parken-stadion in hoofdstad Kopenhagen liep helemaal vol om al luidkeels meezingend de herwonnen vrijheid te vieren. Afstand houden was niet nodig en mondmaskers waren in geen velden of wegen te bespeuren.