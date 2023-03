Grootvader overrijdt eigen kleindochter met heftruck, meisje van anderhalf jaar overleden

Vanaf nu vecht de Wag­ner-baas voor zijn leven

Jevgeni Prigozjin, de baas van het beruchte Wagner-huurlingenleger, is na Poetin de machtigste man van Rusland. Omdat hij wordt uitbetaald in goud, koper, uranium, olie en diamanten, is hij intussen ook ongelooflijk rijk. Maar nu de Wagner-motor begint te sputteren, komt ook het leven van Prigozjin in gevaar. Doen zijn tegenstanders hem binnenkort een toontje lager zingen? “Het maakt Poetin niet uit hoe nuttig je gisteren was, het gaat erom hoe nuttig je morgen bent.”