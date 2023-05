Grootvader gelooft dat vier vermiste kleinkinderen in Colombiaans regenwoud nog leven: “Ze kennen de jungle goed”

Ontvoerde Australi­sche dokter (88) vrijgela­ten door Al Qaida na 7 jaar opsluiting in Burkina Faso

Een Australische arts die zeven jaar lang werd vastgehouden in Burkina Faso, is vrijgelaten. “Dokter Elliott is veilig en gezond en is herenigd met zijn vrouw Jocelyn en hun kinderen”, liet de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong vrijdag weten. De man werd in 2016 samen met zijn echtgenote ontvoerd door een groep gelinkt aan Al Qaida.