Grootvader gedeporteerd uit VS net één dag voor Biden immigratiewetgeving veranderde

Terwijl de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden vorige week woensdag de eed aflegde, zat de 58-jarige Felipe Ortega uit Texas geboeid en vastgeketend aan heupen en voeten in een busje richting Mexico. Daarmee kwam een abrupt einde aan zijn dertigjarig verblijf in de Verenigde Staten. Voorlopig is er voor de Mexicaan geen manier om zich weer bij zijn vrouw en kinderen in de VS te voegen.

De 58-jarige Ortega, een grootvader van acht kleinkinderen met de Amerikaanse nationaliteit, werd vorige week dinsdag opgepakt op enkele honderden meters van zijn huis in Midland, Texas. Immigratieagenten omcirkelden zijn wagen toen hij op weg was naar het werk, omdat hij het onderwerp was van een vijftien jaar oud uitstaand deportatiebevel.



Na een slapeloze nacht in de cel en een lange rit naar de grens, werd Ortega omstreeks 18.30 uur over de internationale brug in El Paso, Texas richting Mexico gestuurd.



Op de vraag of hij nog gerechtelijke stappen kon ondernemen om zijn deportatie tegen te houden, kreeg Ortega een njet. “Ik denk dat ze me wilden buitengooien voor Biden dat decreet tekende”, vertelde de man aan persagentschap Reuters tijdens een telefoongesprek na zijn deportatie.

Wijziging immigratiebeleid onder Biden

Als de agenten een dag langer hadden gewacht, zag Ortega’s leven er nu inderdaad helemaal anders uit. Op zijn eerste dag als president trok Joe Biden immers meteen een decreet in van voormalig president Donald Trump dat de opdracht gaf om migranten die illegaal in het land verbleven meteen op te pakken en te deporteren, inclusief migranten zonder strafblad. Vorig jaar deporteerde de Amerikaanse immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) meer dan 185.000 mensen, en daarin zijn de duizenden die werden teruggestuurd aan de grens niet meegerekend.

Biden diende vorige woensdag meteen ook een wetsvoorstel tot hervorming van de immigratiewetgeving in bij het Congres. Als dat voorstel erdoor komt, zullen zo'n elf miljoen mensen die illegaal in de VS verblijven een verblijfsvergunning kunnen aanvragen.

Weerzien gezin

In de Mexicaanse grensstad Ciudad Juarez kon Ortega zijn vrouw en dochters op de dag van zijn aankomst in Mexico weer in de armen sluiten. Zijn gezin reisde vier uur met de auto om hem weer te kunnen zien. Zijn vrouw Maria Ortega heeft een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten. Een van hun drie dochters heeft de Amerikaanse nationaliteit, twee andere hebben eveneens een permanente verblijfsvergunning.

Toen ze in de jaren 90 naar de VS kwamen, was het nooit hun bedoeling om lang te blijven, zegt Ortega. Zijn gezin kwam toe met een reisvisum voor vijftien dagen om zijn broer te helpen zorgen voor diens kind dat aan kanker leed. De behandeling sleepte echter maanden aan en de kinderen van Ortega begonnen in de VS naar school te gaan. Stilaan raakte het gezin steeds meer verankerd in het land. Na enkele jaren te werken op een ranch, ging Ortega aan de slag in de bouwsector. Later begon hij als zelfstandige en renoveerde hij woningen.

“Mijn vader is zijn huis, zijn werk, zijn familie en dat is het”, zegt zijn tweede dochter Adriana (35). “Daarom is dit allemaal zo choquerend.”

Uitwijzing

In 2006 verhuisde Ortega van Spearman, Texas naar Midland toen zijn pick-uptruck in panne viel aan een benzinestation. Een lokale sheriff kwam kijken of hij hulp nodig had en vroeg ook naar zijn verblijfsvergunning. Toen Ortega toegaf dat hij er geen had, werd hij gearresteerd en doorverwezen naar de rechter. Hij verloor zijn zaak en ging in beroep, maar kreeg naar eigen zeggen nooit te horen wat het vonnis was, omdat de documenten nooit op zijn nieuwe adres zijn toegekomen. Ortega beweert dat hij pas vorige week bij zijn arrestatie te horen kreeg dat zijn beroep was afgewezen.

In dat document, dat werd ingekeken door Reuters, staat dat de rechter van oordeel was dat hij zijn relatie met zijn dochter, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, onvoldoende heeft aangetoond en dat zijn deportatie niet werd tegengehouden omdat ze zijn familie niet genoeg “extreem en ongewoon” leed zou bezorgen.

Karteloorlog in thuisstad

Vorige week stond Ortega voor het eerst in 30 jaar weer op Mexicaanse bodem. Zijn thuisstadje El Porvenir, ongeveer een uur ten zuiden van Ciudad Juarez, lijkt in niets op wat het was. Toen hij en Maria als tieners een koppeltje werden, gingen ze ijsjes eten op het marktplein, gingen ze naar feestjes en liepen ze tot laat in de nacht over straat. Maar de oorlog tussen rivaliserende drugkartels heeft het stadje zwaar verwoest: verscheidene gebouwen zijn afgebrand en achtergelaten. Op straat zijn weinig mensen te zien. “Alles is anders. Ik ben bang om in mijn thuisstad te zijn”, aldus Ortega. “Ik weet niet waar te beginnen.”

Tenzij de immigratiewetgeving onder Biden verandert, zit het er voor Ortega momenteel niet in om terug te keren naar de VS. Hij verblijft nu bij zijn schoonbroer, de enige familie die hij nog heeft in de stad, en hij probeert zichzelf nuttig te maken met klusjes in het huis. Het was nooit zijn plan om zijn pensioenjaren door te brengen in een ander land, gescheiden van zijn gezin. Zijn vrouw Maria kampt echter met diabetes en andere gezondheidsproblemen, en moet daarom in de buurt van haar dokters blijven. Bovendien kan ze zelf niet met de auto rijden. Zijn dochter Adriana overweegt om er een tweede job bij te nemen, zodat ze haar ouders aan beide zijden van de grens financieel kan steunen.