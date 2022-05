Grootvader en moeder van schutter Texas getuigen: “Als ik wist dat hij wapens had, dan had ik hem aangegeven”

De Verenigde Staten verkeren in shock nadat een 18-jarige schutter negentien schoolkinderen en twee leraren heeft doodgeschoten in Texas. De grootvader van de jonge dader heeft nu voor het eerst gereageerd. Hij had er geen idee van dat de jongeman vorige week wapens had gekocht. Hij beschreef hem als een rustige tiener die het grootste deel van zijn tijd alleen op zijn kamer doorbracht. Ook de moeder van de schutter getuigde dat haar zoon “niet gewelddadig”was.

De dader, Salvador Ramos, woonde bij zijn grootouders. Hij schoot eerst zijn grootmoeder Celia Martinez neer, alvorens een bloedbad aan te richten op de Robb Elementary School in Uvalde, in de buurt van San Antonio. De 66-jarige vrouw overleefde de aanval van haar kleinzoon ternauwernood en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Toen agenten de school bestormden, werd Ramos doodgeschoten.

Op 16 mei was de dader 18 geworden, waarna hij twee automatische geweren en veel munitie had gekocht. Grootvader Rolando Reyes (74) vertelde aan ‘ABC News’ dat hij en zijn echtgenote niet wisten dat hun kleinzoon die wapens had gekocht.

Politie

“Ik wist niet dat hij die wapens had. Als ik het had geweten, had ik het gemeld aan de politie”, zei Reyes, die in het verleden al eens veroordeeld was voor een misdrijf en sowieso geen wapens in huis mocht hebben.

Volgens de man was zijn kleinzoon een stille jongen. “Hij was heel stil, hij praatte niet veel.” De tiener woonde niet bij zijn moeder omdat ze “problemen” hadden, voegde de grootvader eraan toe.

Dinsdag was de grootvader het huis uit toen de tiener het vuur opende. Een buurman belde naar Reyes om te zeggen dat zijn vrouw was neergeschoten, maar tegen de tijd dat hij thuiskwam, was Ramos ontsnapt met de auto van zijn grootmoeder. Daarna voltrok de verschrikkelijke tragedie zich op de basisschool. “Het is amper te vatten wat er is gebeurd, het dringt niet door”, besloot de 74-jarige grootvader.

Bidden

Ook de moeder van de schutter getuigde dat haar zoon “niet gewelddadig” was, maar bevestigde ook dat hij heel erg op zichzelf was en weinig vrienden had. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers. “Ik bid voor die gezinnen. Ik bid voor al die onschuldige kinderen.” De vrouw sprak vanuit het ziekenhuis waar haar moeder nog steeds behandeld wordt voor schotwonden. “De artsen kunnen nog niks zeggen over haar overlevingskansen.”

Dat de band met haar zoon niet goed zou zijn, weerlegde ze. De vrouw vertelde dat ze haar zoon op de dag van zijn verjaardag voor de laatste keer had gesproken. Ze had een verjaardagskaart en Snoopy-knuffelbeer voor hem. Maar blijkbaar had Salvador besloten om voor zichzelf een veel minder onschuldig cadeau te kopen, namelijk wapens - met alle gevolgen van dien.

